Тренер «Лиона»: «Здесь есть несчастливые игроки, хотя у нас замечательная профессия»

Главный тренер «Лиона» Лоран Блан прокомментировал состояние футболистов своей команды.

«Да, здесь есть несчастливые игроки, хотя у нас замечательная профессия. Мы не можем согласиться на все их запросы, но мы можем принять их во внимание», - приводит слова Лорана Блана RMC Sport.

По информации источника, многие игроки недовольны сокращением своего игрового времени при том, что зимнее трансферное окно обещает быть насыщенным для «Лиона».

В данный момент «Лион» располагается на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в своём активе 25 очков.

Задача попадания в зону еврокубков для команды становится всё сложнее.