«Арсенал» нацелился на одноклубника Головина

«Арсенал» изучает варианты по усилению состава в летнее трансферное окно. Как сообщает Foot Mercato, лондонский клуб следит за Юссуфом Фофана из «Монако». Действующий контракт игрока сборной Франции рассчитан до середины 2025 года. Если монегаски не продадут игрока ближайшим летом, то рискуют потерять его через год бесплатно.

В сезоне 2023/2024 Фофана провёл 31 матч, в которых забил три гола и отдал три голевых паса на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 28 миллионов евро.

«Монако», за который выступает россиянин Александр Головин, сейчас занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1.