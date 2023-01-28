Другой клуб из АПЛ клуб пытался перехватить Гюсто у «Челси»

Лондонский «Челси» мог упустить трансфер 19-летнего защитника «Лиона» Мало Гюсто. По информации от журналиста Фабрицио Романо, неназванный клуб из Английской премьер-лиги мог перехватить француза, но футболист чётко дал понять, что хочет присоединиться именно к «Челси».

Напомним, «пенсионеры» заключили сделку за 30 миллионов евро + 10 миллионов в размере бонусов. Гюсто до конца этого сезона останется в «Лионе» на правах аренды, после чего присоединиться к «Челси» летом.

В стане «пенсионеров» считают Гюсто лучшим правым защитником в мире в возрасте до 30 лет и возлагают на француза большие надежды в будущем.