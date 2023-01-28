Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Другой клуб из АПЛ клуб пытался перехватить Гюсто у «Челси»

28 Января 2023 • 13:14 Комментировать
Аяччо
...
Лион
1 4.70 X 3.65 2 1.75
29.01 19:05

Лондонский «Челси» мог упустить трансфер 19-летнего защитника «Лиона» Мало Гюсто. По информации от журналиста Фабрицио Романо, неназванный клуб из Английской премьер-лиги мог перехватить француза, но футболист чётко дал понять, что хочет присоединиться именно к «Челси».

Напомним, «пенсионеры» заключили сделку за 30 миллионов евро + 10 миллионов в размере бонусов. Гюсто до конца этого сезона останется в «Лионе» на правах аренды, после чего присоединиться к «Челси» летом.

В стане «пенсионеров» считают Гюсто лучшим правым защитником в мире в возрасте до 30 лет и возлагают на француза большие надежды в будущем.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион Челси Мало Гюсто Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЯЧЧО ЛИОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Января
13:14 · Англия. Премьер-лига
Другой клуб из АПЛ клуб пытался перехватить Гюсто у «Челси»
12:50 · Англия. Премьер-лига
Кайседо пропустил сегодняшнюю тренировку «Брайтона»
12:45 · Англия. Премьер-лига
Триппьер назвал лучший гол, который видел в карьере
12:31 · Англия. Премьер-лига
Гордон уже проходит медосмотр в стане «Ньюкасла»
12:14 · Англия. Премьер-лига
Рис Джеймс выйдет в основе «Челси» на матч с «Фулхэмом»
11:48 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» не хочет отпускать Кайседо, даже несмотря на публичные заявления игрока
11:40 · Англия. Премьер-лига
Чезаре Казадеи близок к переходу в «Рединг» на правах аренды
11:35 · Англия. Премьер-лига
Ферлан Менди рискует пропустить первый матч против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов
11:11 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Магуайр не является моим пятым выбором в центр обороны»
10:54 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может продать Чалобу до конца трансферного окна
10:17 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Урала» Сиссе: «РПЛ практически превосходит чемпионат Бельгии»
09:57 · Англия. Премьер-лига
Моуринью хочет вернуться в «Челси»
09:24 · Англия. Премьер-лига
Ди Марцио: «После неудачи с трансфером Мудрика «Арсенал» решил соблюдать «режим тишины»
02:07 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг считает, что «МЮ» должен совершить трансфер в последние дни января
02:01 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола похвалил Аке
Все новости
Рекомендуем