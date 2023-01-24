«Манчестер Юнайтед» хочет перехватить Гюсто у «Челси»

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику «Лиона» Мало Гюсто, сообщает журналист Фабрис Хокинс.

Ранее сообщалось, что Гюсто может продолжить карьеру в «Челси». Однако, по информации Хокинса, несмотря на то, что молодой футболист уже согласился на переход в лондонский клуб, манкунианцы попросили его подождать и хотят опередить «синих» в борьбе за игрока.

Действующий контракт Гюсто с «Лионом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Франции в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник провёл в составе «Лиона» 15 матчей, отметившись одной результативной передачей.