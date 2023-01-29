«Лион» одержал первую победу в новом году, обыграв аутсайдера

В предпоследнем матче 20-го тура сошлись «Аяччо» и «Лион», набравшие одно очко на двоих в шести встречах нового года. Застрявшие в зоне вылета хозяева ни в чем не уступали «ткачам». Но потерпели четвертое поражение подряд. В середине первого тайма Йоанн Лепнан пробил без шансов для вратаря, а во втором - Николас Тальяфико вывел на пустые ворота Александра Ляказетта. Лучший шанс у «Аяччо» был у Седрика Авинеля, который пробил в штангу.
«Лион» победил со счетом 2:0 и вышел на девятое место, соперник - третий с конца.
Протокол игры
|20'Лепнан Йоанн (0:1)
|72'Ляказетт Александр (0:2)
Соллакаро Франсуа-Жозеф•Юссуф Мохамед•Гонсалес Омар II• 28'Авинель Седрик•Диалло Исмаэль•Баяла Сириль54' (Нури Рияд (54') •Маршетти Венсан82' (Шаброль Флорьян (82') •Мангани Тома•Белайли Юсеф•Эль-Идрисси Мунем• 53'Муссити-Око Бевик71' (Ботье Жан (71')
Лопеш Антони• 54'Кумбеди Саэль• 57'Диоманде Синали•Ловрен Деян76' (Мендес Тьяго (76') •Тальяфико Николас• 71'Толиссо Корентен76' (Боатенг Жером (76') •Какере Максанс•Лепнан Йоанн•Шерки Райан•Ляказетт Александр•Баркола Бредли79' (Ауа Уссем (79')
29 января. Стадион "Стад Франсуа Коти" (Аяччо).
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