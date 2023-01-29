«Лион» одержал первую победу в новом году, обыграв аутсайдера

В предпоследнем матче 20-го тура сошлись «Аяччо» и «Лион», набравшие одно очко на двоих в шести встречах нового года. Застрявшие в зоне вылета хозяева ни в чем не уступали «ткачам». Но потерпели четвертое поражение подряд. В середине первого тайма Йоанн Лепнан пробил без шансов для вратаря, а во втором - Николас Тальяфико вывел на пустые ворота Александра Ляказетта. Лучший шанс у «Аяччо» был у Седрика Авинеля, который пробил в штангу.

«Лион» победил со счетом 2:0 и вышел на девятое место, соперник - третий с конца.