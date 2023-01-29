Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» одержал первую победу в новом году, обыграв аутсайдера

29 Января 2023 • 21:04 Комментировать
Аяччо
0:2
Лион
окончен

В предпоследнем матче 20-го тура сошлись «Аяччо» и «Лион», набравшие одно очко на двоих в шести встречах нового года. Застрявшие в зоне вылета хозяева ни в чем не уступали «ткачам». Но потерпели четвертое поражение подряд. В середине первого тайма Йоанн Лепнан пробил без шансов для вратаря, а во втором - Николас Тальяфико вывел на пустые ворота Александра Ляказетта. Лучший шанс у «Аяччо» был у Седрика Авинеля, который пробил в штангу.

«Лион» победил со счетом 2:0 и вышел на девятое место, соперник - третий с конца.

Протокол игры  
Аяччо0:2Лион
  20'Лепнан Йоанн (0:1)
  72'Ляказетт Александр (0:2)
Соллакаро Франсуа-ЖозефЮссуф МохамедГонсалес Омар II  28'Авинель СедрикДиалло ИсмаэльБаяла Сириль 54' (Нури Рияд ( 54') Маршетти Венсан 82' (Шаброль Флорьян ( 82') Мангани ТомаБелайли ЮсефЭль-Идрисси Мунем  53'Муссити-Око Бевик 71' (Ботье Жан ( 71')
Запасные: Киличини ГуванниЛебас ПаолоАльфонс МикаэльРуанВидаль Клеман
Лопеш Антони  54'Кумбеди Саэль  57'Диоманде СиналиЛоврен Деян 76' (Мендес Тьяго ( 76') Тальяфико Николас  71'Толиссо Корентен 76' (Боатенг Жером ( 76') Какере МаксансЛепнан ЙоаннШерки РайанЛяказетт АлександрБаркола Бредли 79' (Ауа Уссем ( 79')
Запасные: Дембеле Мусса IIДа Сильва ДамьенРиу РемиМилагрес ЭнрикеЭль-Аруш МохамедДиб Джибраиль
29 января. Стадион "Стад Франсуа Коти" (Аяччо).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион Аяччо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ницца Ницца
Лилль Лилль
1
0
3.20 3.40 2.31
Видео
Окончен
Страсбург Страсбург
Тулуза Тулуза
1
2
2.12 3.60 3.45
Видео
Окончен
Клермон Клермон
Нант Нант
0
0
2.55 3.30 2.90
Видео
Окончен
Брест Брест
Анже Анже
4
0
2.02 3.80 3.55
Видео
Окончен
Осер Осер
Монпелье Монпелье
0
2
2.33 3.45 3.15
Видео
Окончен
Аяччо Аяччо
Лион Лион
0
2
4.00 3.60 1.95
Видео
34 мин
ПСЖ ПСЖ
Реймс Реймс
0
0
1.26 7.00 9.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Января
22:15 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» - «Реймс»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:49 · Франция. Лига 1
​Фанатам «Лиона» пришлось раньше покинуть стадион, чтобы успеть на последний паром
21:22 · Италия. Серия А
​Раскрыты условия контракта Шкриньяра с «ПСЖ»
21:04 · Франция. Лига 1
«Лион» одержал первую победу в новом году, обыграв аутсайдера
20:57 · Россия. Премьер-лига
​Малком не просил «Зенит» об уходе в «ПСЖ» - агент
20:28 · Англия. Премьер-лига
​Кейлор Навас на грани трансфера в клуб АПЛ
19:02 · Франция. Лига 1
«Тулуза» одержала волевую победу над «Страсбургом»
18:56 · Франция. Лига 1
«Монпелье» обыграл «Осер» в матче неудачников 2023 года
18:53 · Франция. Лига 1
«Клермон» с «Нантом» умудрились провести матч без ударов в створ
18:50 · Франция. Лига 1
«Анже» пропустил 4 гола от «Бреста»
17:49 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» не отпустит Малкома в «ПСЖ» в аренду без права обязательного выкупа
17:21 · Франция. Лига 1
Леклер: «Головин — основной игрок «Монако», клуб не хочет его отпускать»
17:20 · Италия. Серия А
Шкриньяр: «Я подписал контракт с «ПСЖ»
17:15 · Россия. Премьер-лига
​Стипиди – о слухах об интересе «ПСЖ» к Малкому: «Это фейки»
16:57 · Россия. Премьер-лига
Игонин советует Малкому переходить в «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем