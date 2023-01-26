«Лион» может купить воспитанника «Челси» на замену Гюсто

Французский «Лион» запланировал трансфер правого защитника «Брайтона» Тарика Лэмпти. По информации от журналиста Фабрицио Романо, англичанин вполне может оказаться в стане «детей» до конца трансферного окна.

Сделка станет более вероятной, если «Лион» продаст своего правого защитника Мало Гюсто в лондонский «Челси», который готов заплатить за игрока порядка 30-40 миллионов евро. Отметим, что Лэмпти является как раз воспитанником «пенсионеров». Англичанин покинул «Стэмфорд Бридж» зимой 2020 года.

22-летний Лэмпти оценивается порталом Transfermarkt в 15 миллионов евро. Тарик редко выходит в стартовом составе «чаек» под руководством Роберто де Дзерби.