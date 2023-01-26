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«Лион» может купить воспитанника «Челси» на замену Гюсто

26 Января 2023 • 10:39 Комментировать
Аяччо
...
Лион
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29.01 19:05

Французский «Лион» запланировал трансфер правого защитника «Брайтона» Тарика Лэмпти. По информации от журналиста Фабрицио Романо, англичанин вполне может оказаться в стане «детей» до конца трансферного окна.

Сделка станет более вероятной, если «Лион» продаст своего правого защитника Мало Гюсто в лондонский «Челси», который готов заплатить за игрока порядка 30-40 миллионов евро. Отметим, что Лэмпти является как раз воспитанником «пенсионеров». Англичанин покинул «Стэмфорд Бридж» зимой 2020 года.

22-летний Лэмпти оценивается порталом Transfermarkt в 15 миллионов евро. Тарик редко выходит в стартовом составе «чаек» под руководством Роберто де Дзерби.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Брайтон Тарик Лэмпти Мало Гюсто Трансферы футбола - зима 2023
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АЯЧЧО ЛИОН
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