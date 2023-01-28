Белоус — о возможном переходе Изидора в «Лион»: «Для «Локомотива» это большая потеря»

Известный функционер Юрий Белоус высказался о возможном уходе нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора в «Лион».

По информации журналиста Фабрицио Романо, 22-летний форвард переходит во французский клуб на правах аренды с последующим обязательным правом выкупа за 5 миллионов евро.

«Для «Локомотива» уход Изидора — это большая потеря. Футболиста такого плана у «железнодорожников» больше нет. Календарь у «Локомотива» сложный, а до 12 места уже 6 очков», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

Функционер добавил, что переход Изидора в клуб Лиги 1 является закономерным, но было бы лучше, если бы российский игрок уехал в чемпионат Франции.

В текущем сезоне нападающий забил четыре мяча и сделал четыре ассиста в 17 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 млн евро.