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Стало известно, во сколько обойдётся «Челси» защитник «Лиона» Гюсто

27 Января 2023 • 22:52 Комментировать
Аяччо
...
Лион
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29.01 19:05

Лондонский «Челси» близок к заключению ещё одной трансферной сделки.

Как стало известно вечером пятницы, «синие» договорились с «Лионом» о трансфере 19-летнего правого защитника Мало Гюсто. Француз доиграет сезон в своём нынешнем клубе на правах аренды, а с лета совершит переход в «Челси». По данным Sky Sports, лондонский гранд заплатит за латераля около 30 млн евро.

Мало Гюсто принял участие в 54 матчах за первую команду «Лиона», 15 из которых – в нынешнем сезоне. В его активе также семь поединков в цветах молодёжной сборной Франции. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 15 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Челси Мало Гюсто трансферы футбола - лето 2023
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АЯЧЧО ЛИОН
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