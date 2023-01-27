Стало известно, во сколько обойдётся «Челси» защитник «Лиона» Гюсто

Лондонский «Челси» близок к заключению ещё одной трансферной сделки.

Как стало известно вечером пятницы, «синие» договорились с «Лионом» о трансфере 19-летнего правого защитника Мало Гюсто. Француз доиграет сезон в своём нынешнем клубе на правах аренды, а с лета совершит переход в «Челси». По данным Sky Sports, лондонский гранд заплатит за латераля около 30 млн евро.

Мало Гюсто принял участие в 54 матчах за первую команду «Лиона», 15 из которых – в нынешнем сезоне. В его активе также семь поединков в цветах молодёжной сборной Франции. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 15 млн евро.