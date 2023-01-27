«ПСЖ» сделает последнее предложение «Лиону» по Шерки

«Пари Сен-Жермен» не оставляет надежд на подписание полузащитника «Лиона» Райана Шерки в январе.

Два предыдущих предложения парижского гранда были отклонены, и французские СМИ уже сообщали, что вероятность перехода 19-летнего игрока до закрытия зимнего трансферного окна довольно невелика. Согласно сведениям журналиста Лоика Танзи, «ПСЖ» всё же попытается провернуть трансфер в последние дни января. Впрочем, «Лион» по-прежнему твёрдо намерен сохранить атакующего хавбека в своих рядах.

Ожидается, что летом парижский гранд вновь вернётся к кандидатуре Райана Шерки, оценённого экспертами портала Transfermarkt в 18 млн евро.