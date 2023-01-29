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Чемпионат Франции. Лига 1

Президент «Лиона» рассказал о ходе переговоров по Изидору

29 Января 2023 • 23:20 Комментировать
Аяччо
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Лион
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Президент французского «Лиона» Жан-Мишель Оля высказался о ходе переговоров по трансферу Вильсона Изидора из московского «Локомотива».

«По Изидору все сложно, мы продолжаем переговоры с «Локомотивом», — приводит слова руководителя клуба Лиги 1 издание L'Equipe. Напомним, что ранее появился слух о тяжёлом ходе переговоров между двумя командами.

В нынешнем сезоне на счету нападающего четыре гола при одном ассисте в 17 матчах в футболке «железнодорожников» во всех соревнованиях. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Изидора в пять миллионов евро.

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