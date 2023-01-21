Полузащитник «Лиона» Ауа хочет перейти в «Милан», а не в «Рому»

Хавбек «Лиона» Уссем Ауа предпочитает продолжить карьеру в «Милане».

Ранее сообщалось об интересе к французу со стороны другого клуба Серии А – «Ромы», однако сам 24-летний футболист попросил своего агента трудоустроить его именно в «Милане», докладывает издание Calciomercato. Интерес к полузащитнику также проявляет испанский «Бетис».

Контракт Уссем Ауа с «Лионом» истекает через полгода, что делает его доступным на трансферном рынке по сниженной цене. Стоимость игрока, забившего один гол в восьми матчах текущего сезона, оценивается экспертами портала Transfermarkt в 20 млн евро.