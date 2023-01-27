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«Челси» согласовал переход защитника «Лиона»

27 Января 2023 • 22:15 Комментировать
Аяччо
...
Лион
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29.01 19:05

Правый защитник «Лиона» Мало Гюсто продолжит карьеру в лондонском «Челси».

Переговоры между клубами находятся на финальной стадии и совсем скоро будут завершены, о чём сообщает знаменитый инсайдер Фабрицио Романо. «Челси» намеревался пополнить свои ряды 19-летним игроком уже в январе, однако «Лион» категорически отказался отпускать его сейчас – переход состоится лишь по окончании сезона.

Мало Гюсто провёл 15 матчей за «Лион» в нынешнем сезоне, отметившись одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость латераля молодёжной сборной Франции в 15 млн евро.

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Лион Челси Мало Гюсто трансферы футбола - лето 2023
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АЯЧЧО ЛИОН
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