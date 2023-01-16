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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин надеется, что после ухода Ловрена оборона «Зенита» не просядет

16 Января 2023 • 21:09 Комментировать
Аяччо
...
Лион
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29.01 19:05

Бывший игрок «Зенита», на данный момент работающий в структуре клуба, Андрей Аршавин прокомментировал уход защитника Деяна Ловрена в «Лион».

«Надеюсь, что оборона не просядет. Но то, как он играл, как говорил Семак — клуб хочет, чтобы он остался до лета. То, как он играл до и во время чемпионата мира, не оставляет сомнений, что он нужен «Зениту», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Функционер считает, что сам Ловрен хотел перейти в «Лион» и не факт, что «Зенит» смог бы дать такой контракт, который ему предложил французский клуб.

33-летний хорват защищал цвета «Зенита» с августа 2020 по январь 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Зенит Андрей Аршавин Сергей Семак Деян Ловрен
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