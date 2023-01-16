Аршавин надеется, что после ухода Ловрена оборона «Зенита» не просядет

Бывший игрок «Зенита», на данный момент работающий в структуре клуба, Андрей Аршавин прокомментировал уход защитника Деяна Ловрена в «Лион».

«Надеюсь, что оборона не просядет. Но то, как он играл, как говорил Семак — клуб хочет, чтобы он остался до лета. То, как он играл до и во время чемпионата мира, не оставляет сомнений, что он нужен «Зениту», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Функционер считает, что сам Ловрен хотел перейти в «Лион» и не факт, что «Зенит» смог бы дать такой контракт, который ему предложил французский клуб.

33-летний хорват защищал цвета «Зенита» с августа 2020 по январь 2023 года.