«ПСЖ» максимум готов выложить 15 миллионов евро за Шерки

«ПСЖ» дал понять «Лиону», что будет готов приобрести полузащитника Райана Шерки максимум за сумму в размере 15 миллионов евро. По информации от журналиста Адриена Гренье, парижане не намерены предлагать за футболиста больше указанной суммы.

Учитывая, что контракт 19-летнего Шерки заканчивается в конце следующего сезона, «ПСЖ» вполне может рассчитывать на скидку, но пока неизвестно, согласятся ли «дети» отпустить француза посреди кампании.

Шерки в этом сезоне записал на свой счёт гол и три результативные передачи. Своим поведением футболист даёт понять, что не намерен продлевать свой контракт с клубом.