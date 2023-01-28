Гюсто прибыл в Лондон на медосмотр для «Челси»

Правый защитник «Лиона» Мало Гюсто прибыл в Лондон для завершения перехода в «Челси». По информации от журналиста Фабриса Хоукинса, француз сегодня пройдёт медобследование, после чего подпишет с клубом контракт сроком на 6,5 лет.

Гюсто при этом останется в «Лионе» до конца сезона на правах аренды и присоединится к «Челси» перед стартом следующей кампании. Из-за сегодняшнего медосмотра футболист будет вынужден пропустить завтрашний матч «Лиона» в чемпионате Франции на выезде против «Аяччо».

Напомним, за 19-летнего защитника «Челси» заплатит 30 миллионов евро. Ещё 10 миллионов могут достаться «Лиону» в будущем в качестве бонусов.