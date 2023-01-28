Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гюсто прибыл в Лондон на медосмотр для «Челси»

28 Января 2023 • 16:04 Комментировать
Аяччо
...
Лион
1 4.70 X 3.65 2 1.75
29.01 19:05

Правый защитник «Лиона» Мало Гюсто прибыл в Лондон для завершения перехода в «Челси». По информации от журналиста Фабриса Хоукинса, француз сегодня пройдёт медобследование, после чего подпишет с клубом контракт сроком на 6,5 лет.

Гюсто при этом останется в «Лионе» до конца сезона на правах аренды и присоединится к «Челси» перед стартом следующей кампании. Из-за сегодняшнего медосмотра футболист будет вынужден пропустить завтрашний матч «Лиона» в чемпионате Франции на выезде против «Аяччо».

Напомним, за 19-летнего защитника «Челси» заплатит 30 миллионов евро. Ещё 10 миллионов могут достаться «Лиону» в будущем в качестве бонусов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион Челси Мало Гюсто Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЯЧЧО ЛИОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Января
17:23 · Англия. Кубок Англии
«Лидс» спокойно прошёл аутсайдера Первой лиги
17:23 · Англия. Кубок Англии
«Лестер» без труда переиграл соперника из Второй лиги
17:12 · Англия. Премьер-лига
​Озвучены условия скорого трансфера Маккенни в «Лидс»
16:36 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» нацелился на вингера «Лидса»
16:28 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» сегодня объявит о назначении Дайча
16:24 · Англия. Премьер-лига
​«Брайтон» повесил серьёзный ценник на Кайседо после отказа «Арсеналу»
16:10 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» может перехватить Маккенни у «Лидса»
16:04 · Англия. Премьер-лига
Гюсто прибыл в Лондон на медосмотр для «Челси»
16:00 · Англия. Премьер-лига
Себальос отказал клубу АПЛ, игрок хочет остаться в «Реале»
15:45 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» хочет подписать Усмана Дембеле слухи
15:45 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо наверняка покинет «Челси» в конце сезона
15:42 · Англия. Чемпионшип
«Вильярреал» договорился о подписании игрока из Чемпионшипа
15:32 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» нацелился на игрока сборной Испании 2
15:10 · Англия. Премьер-лига
«Спортинг» может пригласить Бельерина, если Порро покинет команду
14:57 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг – о прогрессе Рэшфорда: «Я не Гарри Поттер» 1
Все новости
Рекомендуем