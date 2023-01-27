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Чемпионат Франции. Лига 1

Шерки не покинет «Лион» этой зимой

27 Января 2023 • 12:46 Комментировать
Аяччо
...
Лион
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29.01 19:05

Полузащитник «Лиона» Райан Шерки не покинет команду в это трансферное окно. По информации от журналиста Адриена Гренье, руководство «детей» заблокировало уход 19-летнего француза в январе.

Напомним, Шерки попал в сферу интересов лидера чемпионата Франции в лице «ПСЖ». Парижане хотели приобрести полузащитника на замену Пабло Сарабии, который несколько дней назад перебрался в «Вулверхэмптон». Трансфер Шерки оценивался в 20 миллионов евро, но «Лион» не стал отпускать своего футболиста, у которого в конце следующего сезона заканчивается контракт.

Райан в этом розыгрыше чемпионата Франции отметился голом и тремя результативными передачами. Игрок совершил больше результативных действий в Лиге 1, чем за весь предыдущий сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион ПСЖ Райан Шерки Трансферы футбола - зима 2023
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