Шерки не покинет «Лион» этой зимой

Полузащитник «Лиона» Райан Шерки не покинет команду в это трансферное окно. По информации от журналиста Адриена Гренье, руководство «детей» заблокировало уход 19-летнего француза в январе.

Напомним, Шерки попал в сферу интересов лидера чемпионата Франции в лице «ПСЖ». Парижане хотели приобрести полузащитника на замену Пабло Сарабии, который несколько дней назад перебрался в «Вулверхэмптон». Трансфер Шерки оценивался в 20 миллионов евро, но «Лион» не стал отпускать своего футболиста, у которого в конце следующего сезона заканчивается контракт.

Райан в этом розыгрыше чемпионата Франции отметился голом и тремя результативными передачами. Игрок совершил больше результативных действий в Лиге 1, чем за весь предыдущий сезон.