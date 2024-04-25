«Марсель» в меньшинстве не проиграл «Ницце»

Засбоивший «Марсель» неплохо проявил себя в матче против «Ниццы», но не прервал чёрную серию. Теремас Моффи завершил комбинацию уже на 13-й минуте. Жонатан Клосс ударом с лета сравнял счет после получаса игры. Фарис Мумбанья подвел марсельцев и на 45-й минуте получил второе предупреждение. Леонардо Балерди заработал пенальти после перерыва, а Пьер-Эмерик Обамеянг его реализовал. И все же гости отыгрались, это Мельвен Бар здоров стрельнул издали - 2:2. В компенсированное время Обамеянг зарядил в перекладину - нет гола.
«Марсель» подвинул «Лион» с восьмого места, «Ницца» - пятая.
Протокол игры
|13'Моффи Теремас (0:1)
|(1:1) Клосс Жонатан31'
|(2:1) Обамеянг Пьер-Эмерик56'
|72'Бар Мельвен (2:2)
Лопес Пау•Гарсия Улиссес•Жиго Самуэль•Балерди Леонардо•Арит Амин65' (Мурильо Микаэль (65') •Верету Жордан90' (Унаи Аззедин (90') •Кондогбия Жоффрей90' (Онана Жан (90') •Клосс Жонатан65' (Гуйе Папе (65') •Луис Энрике I80' (Ндиайе Ильман (80') •Мумбанья Фарис 22'• 45'Обамеянг Пьер-Эмерик
Запасные: Кейлиан Абдалла•Бланко Рубен•Корреа Хоакин•Дау Райман
Булка Марцин•Менди Антуан65' (Лаборд Гаэтан (65') •Тодибо Жан-Клер•Данте Бонфим•Бар Мельвен•Сансон Морган 61'65' (Будауи Хишем (65') •Росарио Пабло•Тюрам Кефрен•Чо Мохамед-Али 54'82' (Клод-Морис Алексис (82') •Моффи Теремас 11'57' (Гессан Эванн (57') •Бога Жереми
24 апреля. Стадион "Велодром" (Марсель).
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