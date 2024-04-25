«Марсель» в меньшинстве не проиграл «Ницце»

Засбоивший «Марсель» неплохо проявил себя в матче против «Ниццы», но не прервал чёрную серию. Теремас Моффи завершил комбинацию уже на 13-й минуте. Жонатан Клосс ударом с лета сравнял счет после получаса игры. Фарис Мумбанья подвел марсельцев и на 45-й минуте получил второе предупреждение. Леонардо Балерди заработал пенальти после перерыва, а Пьер-Эмерик Обамеянг его реализовал. И все же гости отыгрались, это Мельвен Бар здоров стрельнул издали - 2:2. В компенсированное время Обамеянг зарядил в перекладину - нет гола.

«Марсель» подвинул «Лион» с восьмого места, «Ницца» - пятая.