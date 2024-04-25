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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» в меньшинстве не проиграл «Ницце»

25 Апреля 2024 • 00:03 Комментировать
Марсель
2:2
Ницца

Засбоивший «Марсель» неплохо проявил себя в матче против «Ниццы», но не прервал чёрную серию. Теремас Моффи завершил комбинацию уже на 13-й минуте. Жонатан Клосс ударом с лета сравнял счет после получаса игры. Фарис Мумбанья подвел марсельцев и на 45-й минуте получил второе предупреждение. Леонардо Балерди заработал пенальти после перерыва, а Пьер-Эмерик Обамеянг его реализовал. И все же гости отыгрались, это Мельвен Бар здоров стрельнул издали - 2:2. В компенсированное время Обамеянг зарядил в перекладину - нет гола.

«Марсель» подвинул «Лион» с восьмого места, «Ницца» - пятая.

Протокол игры  
Марсель2:2Ницца
  13'Моффи Теремас (0:1)
(1:1) Клосс Жонатан31'  
(2:1) Обамеянг Пьер-Эмерик56'  
  72'Бар Мельвен (2:2)
Лопес ПауГарсия УлиссесЖиго СамуэльБалерди ЛеонардоАрит Амин 65' (Мурильо Микаэль ( 65') Верету Жордан 90' (Унаи Аззедин ( 90') Кондогбия Жоффрей 90' (Онана Жан ( 90') Клосс Жонатан 65' (Гуйе Папе ( 65') Луис Энрике I 80' (Ндиайе Ильман ( 80') Мумбанья Фарис  22'  45'Обамеянг Пьер-Эмерик
Запасные: Кейлиан АбдаллаБланко РубенКорреа ХоакинДау Райман
Булка МарцинМенди Антуан 65' (Лаборд Гаэтан ( 65') Тодибо Жан-КлерДанте БонфимБар МельвенСансон Морган  61' 65' (Будауи Хишем ( 65') Росарио ПаблоТюрам КефренЧо Мохамед-Али  54' 82' (Клод-Морис Алексис ( 82') Моффи Теремас  11' 57' (Гессан Эванн ( 57') Бога Жереми
Запасные: Ндайишимийе ЮссуфПерро РоменДюпе МаксимЛоше ТомБальде Алиу
24 апреля. Стадион "Велодром" (Марсель).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Ницца

Новости по матчу

23 Апреля
20:51
Ставка и прогноз на матч Марсель — Ницца чемпионата Франции — 24 апреля 2024
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