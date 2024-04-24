«ПСЖ» перебил давний рекорд «Лиона» в Лиге 1

В среду вечером «ПСЖ» удалось порадовать армию своих болельщиков. Команда Луиса Энрике обыграла на выезде «Лорьян» с крупным счётом 4:1. Как следствие, серия парижан без поражений в Лиге 1 на выезде достигла 22 матчей (17 побед, 5 ничьих).

Как сообщает Opta, это новый рекорд Лиги 1. Предыдущий рекорд принадлежал «Лиону» - команда с марта 2005 по апрель 2006 года не проигрывала в 21 гостевом поединке чемпионата кряду.

Следующий матч чемпионата Франции «ПСЖ» проведёт уже в субботу, 27 апреля. Команда Луиса Энрике в этот день будет играть против «Гавра» на своём поле.