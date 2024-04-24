«Монако» переиграл «Лилль» и отложил триумф «ПСЖ»

За матчем 29-го тура Лиги 1 «Монако» - «Лилль» пристальнее всего следили фанаты «ПСЖ», который становился чемпионом уже сейчас в случае осечки хозяев. И такой сценарий был не исключен. Первый тайм поединка получился боевым и без моментов. Зато сразу после перерыва Габриель Гудмундссон пальнул в штангу. На 62-й минуте Юссуф Фофана отобрал мяч у противника и с левой ноги отправил его в сетку - 1:0. Виссам Бен-Йеддер тут же мог закрывать матч, но сэйв голкипера оставил интригу.
В итоге «Монако» обыграл конкурента и на пять очков оторвался от третьего места, соперник - четвертый. «ПСЖ» же оформит чемпионство на выходных.
Протокол игры
|(1:0) Фофана Юссуф62'
Маецки Радослав•Вандерсон V•Марипан Гильермо•Керер Тило•Дьятта Крепен•Аклиуш Манес 38'87' (Кулибали Мамаду (87') •Закария Денис•Фофана Юссуф•Минамино Такуми•Балогун Фоларин68' (Эмболо Брель (68') •Бен-Йеддер Виссам83' (Камара Мохамед (83')
Шевалье Люка•Сантос Тиаго•Йоро Лени•Диаките Бафоде•Исмаили Гонсалвес•Андре Бенжамин57' (Буадди Айюб (57') • 67'Бенталеб Набиль•Гомес Анхель•Харальдссон Хакон-Арнар66' (Языджи Юсуф (66') •Гудмундссон Габриэль66' (Кабелла Реми (66') •Дэвид Джонатан 54'66' (Жегрова Эдон (66')
24 апреля. Стадион "Луи II".
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