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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» переиграл «Лилль» и отложил триумф «ПСЖ»

24 Апреля 2024 • 23:56 Комментировать
Монако
1:0
Лилль
окончен

За матчем 29-го тура Лиги 1 «Монако» - «Лилль» пристальнее всего следили фанаты «ПСЖ», который становился чемпионом уже сейчас в случае осечки хозяев. И такой сценарий был не исключен. Первый тайм поединка получился боевым и без моментов. Зато сразу после перерыва Габриель Гудмундссон пальнул в штангу. На 62-й минуте Юссуф Фофана отобрал мяч у противника и с левой ноги отправил его в сетку - 1:0. Виссам Бен-Йеддер тут же мог закрывать матч, но сэйв голкипера оставил интригу.

В итоге «Монако» обыграл конкурента и на пять очков оторвался от третьего места, соперник - четвертый. «ПСЖ» же оформит чемпионство на выходных.

Протокол игры  
Монако1:0Лилль
(1:0) Фофана Юссуф62'  
Маецки РадославВандерсон VМарипан ГильермоКерер ТилоДьятта КрепенАклиуш Манес  38' 87' (Кулибали Мамаду ( 87') Закария ДенисФофана ЮссуфМинамино ТакумиБалогун Фоларин 68' (Эмболо Брель ( 68') Бен-Йеддер Виссам 83' (Камара Мохамед ( 83')
Запасные: Уаттара КассумКён ФилиппСалису МохаммедМагасса СунгутуДиоп ЭденКайо Энрике
Шевалье ЛюкаСантос ТиагоЙоро ЛениДиаките БафодеИсмаили ГонсалвесАндре Бенжамин 57' (Буадди Айюб ( 57'  67') Бенталеб НабильГомес АнхельХаральдссон Хакон-Арнар 66' (Языджи Юсуф ( 66') Гудмундссон Габриэль 66' (Кабелла Реми ( 66') Дэвид Джонатан  54' 66' (Жегрова Эдон ( 66')
Запасные: Рибейро АлександроМанноне ВитоКавалейру ИванМораиш ТиагуVincent Burlet
24 апреля. Стадион "Луи II".

 

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