«Монако» переиграл «Лилль» и отложил триумф «ПСЖ»

За матчем 29-го тура Лиги 1 «Монако» - «Лилль» пристальнее всего следили фанаты «ПСЖ», который становился чемпионом уже сейчас в случае осечки хозяев. И такой сценарий был не исключен. Первый тайм поединка получился боевым и без моментов. Зато сразу после перерыва Габриель Гудмундссон пальнул в штангу. На 62-й минуте Юссуф Фофана отобрал мяч у противника и с левой ноги отправил его в сетку - 1:0. Виссам Бен-Йеддер тут же мог закрывать матч, но сэйв голкипера оставил интригу.

В итоге «Монако» обыграл конкурента и на пять очков оторвался от третьего места, соперник - четвертый. «ПСЖ» же оформит чемпионство на выходных.