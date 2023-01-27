«Лестер» завершает подписание Тете

«Лестер» близок к подписанию контракта с полузащитником «Шахтёра» Тете, который в настоящий момент выступает за «Лион» на правах аренды.

По информации источника, переговоры по трансферу находятся в завершающей стадии.

В текущем сезоне 22-летний бразилец провёл за «Лион» 19 матчей, отметившись шестью голами и пятью результативными передачами. К играм за взрослую сборную Бразилии футболист пока не привлекался. Портал Transfermarkt оценивает южноамериканского вингера в 25 миллионов евро.

После 20 проведённых матчей в текущем розыгрыше чемпионата Англии «Лестер» расположился на 14-м месте турнирной таблицы, набрав 18 очков.