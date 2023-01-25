В «Фенербахче» высказались о возможном подписании Изидора

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки прокомментировал новость о возможном переходе нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора в турецкий клуб.

«Это неправда, мы не заинтересованы в подписании Изидора», — приводит слова Баки «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт 22-летнего француза с московским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Изидора в 5 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард провёл в составе «железнодорожников» 17 матчей, отметившись в них четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. За «Локомотив» француз выступает с января 2022 года.