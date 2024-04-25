«Фейеноорд» может заменить Слота тренером «Арсенала»

Арне Слот в последнее время стал главным кандидатом на должность рулевого «Ливерпуля». Поговаривают, что переговоры между английским грандом и нидерландским специалистом проходят позитивно.

Как стало известно изданию AD, заменить Слота на тренерском мостике «Фейеноорда» может Альберт Стуйвенберг. 53-летний нидерландец в настоящий момент входит в тренерский штаб Микеля Артеты в «Арсенале». Таким образом, Артета может остаться без своей «правой руки».

Отметим, что «Фейеноорд» сейчас располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

«Ливерпуль» обсуждает условия контракта со Слотом