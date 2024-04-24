Поттер поехал на матч «Аякса»

В понедельник «Аякс» проводит домашний матч чемпионата Нидерландов против «Эксельсиора». Как сообщает в социальных сетях журналист Сэм Си, на игре присутствует известный английский тренер Грэм Поттер.

Ранее в прессу просачивалась информация о желании «Аякса» назначить 48-летнего Поттера на должность главного тренера.

Грэм Поттер не имеет тренерской работы уже больше года – в начале апреля 2023-го специалист покинул «Челси».

На текущий момент «Аякс» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Команда провалила первую часть сезона.