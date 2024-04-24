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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Поттер поехал на матч «Аякса»

24 Апреля 2024 • 22:31 Комментировать
Аякс
1:1
Эксельсиор
1 1.27 X 6.20 2 9.50
2-й тайм

В понедельник «Аякс» проводит домашний матч чемпионата Нидерландов против «Эксельсиора». Как сообщает в социальных сетях журналист Сэм Си, на игре присутствует известный английский тренер Грэм Поттер.

Ранее в прессу просачивалась информация о желании «Аякса» назначить 48-летнего Поттера на должность главного тренера.

Грэм Поттер не имеет тренерской работы уже больше года – в начале апреля 2023-го специалист покинул «Челси».

На текущий момент «Аякс» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Команда провалила первую часть сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Грэм Поттер

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АЯКС ЭКСЕЛЬСИОР
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