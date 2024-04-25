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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Поттер отказал «Аяксу» из-за денег

25 Апреля 2024 • 16:06 Комментировать
Аякс
2:2
Эксельсиор

«Аякс» проявляет интерес к Грэму Поттеру. Впрочем, 48-летний специалист отклонил первое предложение амстердамского клуба по контракту. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на нидерландский AD, Поттер отказал из-за того, что предложенная зарплата даже близко не соответствует его требованиям.

В то же время отмечается, что Поттеру работа в «Аяксе» интереса по спортивным причинам. То есть договорённость возможна, если предложение будет увеличено.

Как известно, Грэм Поттер после ухода из английского «Челси» находится без тренерской работы уже почти тринадцать месяцев.

Поттер поехал на матч «Аякса»

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Евро-Футбол.Ру,
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