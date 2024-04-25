«Фейеноорд» отложил чемпионство ПСВ

За три тура до завершения чемпионата Нидерландов ПСВ оторвался от «Фейеноорда» на 12 очков и ждал матча с участием конкурента, чтобы узнать дату оформления титула. В гостях у «Гоу Эхед Иглс» роттердамцы повели на 25-й минуте после удара Луки Иванущеца в перекладину, мяч отскочил в голкипера и оказался в сетке. Вскоре полузащитник еще раз результативно пробил, на сей раз без посторонней помощи - 0:2. Оливер Эдвардсен с близкого расстояния не промахнулся и вернул интригу на 45-й минуте. Аясэ Уэда окончательно дал понять, что «Фейеноорд» сегодня ничего и никому не дарит, результативным выстрелом в середине второго тайма - 1:3.

Команда из Роттердама гарантировала себе место не ниже второго.