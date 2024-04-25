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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Фейеноорд» отложил чемпионство ПСВ

25 Апреля 2024 • 23:53 Комментировать
Гоу Эхед Иглс
1:3
Фейеноорд
окончен

За три тура до завершения чемпионата Нидерландов ПСВ оторвался от «Фейеноорда» на 12 очков и ждал матча с участием конкурента, чтобы узнать дату оформления титула. В гостях у «Гоу Эхед Иглс» роттердамцы повели на 25-й минуте после удара Луки Иванущеца в перекладину, мяч отскочил в голкипера и оказался в сетке. Вскоре полузащитник еще раз результативно пробил, на сей раз без посторонней помощи - 0:2. Оливер Эдвардсен с близкого расстояния не промахнулся и вернул интригу на 45-й минуте. Аясэ Уэда окончательно дал понять, что «Фейеноорд» сегодня ничего и никому не дарит, результативным выстрелом в середине второго тайма - 1:3.

Команда из Роттердама гарантировала себе место не ниже второго.

Протокол игры  
Гоу Эхед Иглс1:3Фейеноорд
  25'Де Ланге Жеффри (0:1)
  33'Иванушец Лука (0:2)
(1:2) Эдвардсен Оливер45'  
  69'Уэда Аясэ (1:3)
Де Ланге ЖеффриДейл МатсНаубер Геррит 84' (Штоккерс Финн ( 84') Крамер ЙорисКюйперс БасЛинторст ЭвертРомменс Филипп 46' (Льянсана Энрик ( 46') Адеканье Бобби 85' (Тенгстедт Сёрен ( 85') Виллюмссон ВиллюмЭдвардсен Оливер 69' (Эдвардсен Виктор ( 69') Батен Тибо 69' (Мартинсен Якоб ( 69')
Запасные: Бломме КсандерАмофа ДжамалДжеймс ДеанЯнсен СвенМалдер ЭрвинЛука Эверинк
Бейло ЮстинГертрейда ЛютсхарелБелен ТомасТраунер Гернот 73' (Ван Ден Белт Томас ( 73') Ганцко ДавидЗерруки РамизТимбер КвинтенМинте Янкуба 73' (Ниукоп Барт ( 73') Миламбо Антони 46' (Стенгс Келвин ( 46') Иванушец Лука 85' (Джаханбахш Алиреза ( 85') Уэда Аясэ 78' (Лингр Ондржей ( 78')
Запасные: Лопес МаркосЛампру КостантиносХименес Сантьяго ТомасСейер ЛеоВелленройтер Тимон
25 апреля. Стадион "Де Аделарсхорст".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Гоу Эхед Иглс

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