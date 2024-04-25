«Фейеноорд» отложил чемпионство ПСВ

За три тура до завершения чемпионата Нидерландов ПСВ оторвался от «Фейеноорда» на 12 очков и ждал матча с участием конкурента, чтобы узнать дату оформления титула. В гостях у «Гоу Эхед Иглс» роттердамцы повели на 25-й минуте после удара Луки Иванущеца в перекладину, мяч отскочил в голкипера и оказался в сетке. Вскоре полузащитник еще раз результативно пробил, на сей раз без посторонней помощи - 0:2. Оливер Эдвардсен с близкого расстояния не промахнулся и вернул интригу на 45-й минуте. Аясэ Уэда окончательно дал понять, что «Фейеноорд» сегодня ничего и никому не дарит, результативным выстрелом в середине второго тайма - 1:3.
Команда из Роттердама гарантировала себе место не ниже второго.
Протокол игры
|25'Де Ланге Жеффри (0:1)
|33'Иванушец Лука (0:2)
|(1:2) Эдвардсен Оливер45'
|69'Уэда Аясэ (1:3)
Де Ланге Жеффри•Дейл Матс•Наубер Геррит84' (Штоккерс Финн (84') •Крамер Йорис•Кюйперс Бас•Линторст Эверт•Ромменс Филипп46' (Льянсана Энрик (46') •Адеканье Бобби85' (Тенгстедт Сёрен (85') •Виллюмссон Виллюм•Эдвардсен Оливер69' (Эдвардсен Виктор (69') •Батен Тибо69' (Мартинсен Якоб (69')
Бейло Юстин•Гертрейда Лютсхарел•Белен Томас•Траунер Гернот73' (Ван Ден Белт Томас (73') •Ганцко Давид•Зерруки Рамиз•Тимбер Квинтен•Минте Янкуба73' (Ниукоп Барт (73') •Миламбо Антони46' (Стенгс Келвин (46') •Иванушец Лука85' (Джаханбахш Алиреза (85') •Уэда Аясэ78' (Лингр Ондржей (78')
25 апреля. Стадион "Де Аделарсхорст".
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