«Ливерпуль» близок к подписанию нового тренера на 5 лет - известно имя преемника Клоппа

Нидерландский специалист Арне Слот ведет переговоры с руководством «Ливерпуля» о начале сотрудничества. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Педро Алмейда, стороны близки к договоренности.

По информации журналиста, «Ливерпуль» и Слот подпишут долгосрочное трудовое соглашение, которое будет рассчитано до середины 2028 года. Стоит отметить, что мерсисайдцам придется заплатить «Фейеноорду» неустойку в размере 12 миллионов евро за досрочный уход тренера.

Напомним, что нынешний главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп покинет команду по завершении сезона. В настоящий момент «красные» занимают второе место в таблице Премьер-лиги.