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Игорь Колыванов: «Малком и Клаудиньо усилят нашу сборную, только непонятно, когда и с кем мы будем играть» эксклюзив

25 Февраля 2023 • 12:25 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 16:30

Футбольный эксперт Игорь Колыванов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал получение российского гражданства игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

- Как вы восприняли новость о том, что Малком и Клаудиньо получили российское гражданство?

- Положительно воспринял. Хотят бразильцы играть за нас. Имеют российский паспорт. Это их выбор, их право.

- Нужны ли эти игроки сборной России, ведь есть теоретическая возможность, что они могут сыграть за нашу сборную?

- Возможность всегда есть. Это достойные футболисты, которые усилят нашу сборную. Только непонятно, когда и с кем мы будем играть официальные матчи.

- Валерий Газзаев также приветствовал получение российских паспортов Малкомом и Клаудиньо и сказал, что бразильцы станут лидерами российской сборной. Вы можете себе такое представить?

- В других сборных тоже играют иностранцы и никаких проблем никто из этого не делает. Если они сами захотели, то молодцы.

- Как вы вообще относитесь к натурализации футболистов для нашей сборной? У нас уже играли Гилерме, Фернандес, Ари.

- Они не так уж много выступали за Россию. Ари вообще мало играл. Гилерме не сказал бы, что провел выдающиеся матчи. А Фернандес – это один из лучших защитников, которые были у нас в стране. Он много полезного сделал для ЦСКА. Да и для сборной, когда забил хорватам. Правда, потом не реализовал пенальти. Не его это дело – бить одиннадцатиметровые. В любом случае – это выбор каждого человека, за какую страну он хочет играть.

- С позиции «Зенита» - это хорошее событие. Если на два легионера станет меньше, можно еще кого-то купить.

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- Да. Если они будут натурализованными, то можно будет еще привозить иностранцев.

- В «Зените» и так восемь легионеров. Не перебор? Так может россиянам не достаться места на поле.

- Я уже не знаю, привык ко всему. Конечно, российским футболистам нужно расти. С другой стороны, оба бразильца – это качественные игроки. Если бы просто привозили кого-то – это ни о чем, а Малком и Клаудиньо создают хорошую конкуренцию в команде. Они обладают хорошей техникой. Российские ребята смотрят на них и стараются прогрессировать. Ведь чем качественнее партнеры рядом, тем больше свои ребята стараются расти и проявлять себя. Хорошая конкуренция всегда идет на пользу.

- Не думаете, что кто-то еще из легионеров «Зенита» может пойти тем же путем?

- Все возможно. Это только начало. Мы же не можем этого запретить.

- Малком хотел уходить в «ПСЖ», но трансфер не получился и, возможно, он повторит попытку в следующее трансферное окно. Тогда зачем он получил паспорт?

- Сложно сказать, с чем это все связано. Понятно, что эти ребята вряд ли захотят остаться жить в России после завершения карьеры.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Игорь Колыванов Клаудиньо Малком Филипе
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