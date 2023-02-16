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Гасилин: «Уход Бакаева из «Спартака» — его большая ошибка»

16 Февраля 2023 • 02:36 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 16:30

Экс-зенитовец Алексей Гасилин высказался о переходе Зелимхана Бакаева в «Зенит» из московского «Спартака». Россиянин, напомним, сменил Москву на Санкт-Петербург летом 2022 года, однако почти перестал забивать в новом коллективе.

«Я полагаю, его уход из «Спартака» — это большая ошибка, в Москве он был лидером по игре, по «ассистам». А в «Зените» выше конкуренция за место в основе. Рассчитываю, что он справится с давлением, он очень сильный ментально и будет играть больше во второй части сезона», - цитирует Гасилина «Матч-ТВ».

В нынешнем сезоне у Бакаева всего лишь один гол и два ассиста во всех матчах за «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Алексей Гасилин Зелимхан Бакаев
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