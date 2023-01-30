Непомнящий уверен, что потеря Малкома сильно скажется на «Зените»

Бывший наставник томской «Томи» Валерий Непомнящий порассуждал над тем, что будет с «Зенитом», если состав лидера РПЛ покинет, пожалуй, самый звёздный игрок – Малком Филипе. В последнее время пресса всё больше и больше сватает игрока в «ПСЖ».

«Это будет огромная проблема для «Зенита», если он уйдёт. И точно скажется на команде, Малком – ключевой игрок, это большой шанс для конкурентов по турнирной таблице», - цитирует Непомнящего «Чемпионат».

Специалист, однако, добавил, что Сергей Семак уже не раз выходил из сложных ситуаций в качестве рулевого петербургского клуба, а ещё у «Зенита» довольно длинная скамейка запасных. И через какое-то время бразилец будет достойно заменён.