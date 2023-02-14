Экс-форвард «Енисея» Саная вошёл в тренерский штаб «Пари НН»

Бывший российский нападающий Анзор Саная переквалифицировался в тренера и вошёл в тренерский штаб клуба РПЛ – «Пари НН», где будет помогать нынешнему тренеру коллектива Артёму Горлову. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Напомним, что 33-летний Саная покинул «Енисей» совсем недавно – это случилось вчера, 13 февраля. В красноярском клубе он тренировался и выступал под руководством Горлова.

Российским болельщикам Саная знаком по выступлениям за «Оренбург», «Сочи», «Ротор» и другие клубы.

«Пари НН» движется в РПЛ в безопасной зоне – на 12-м месте в турнирной таблице, набрав за 17 туров 19 очков.