Орлов оценил трансфер Ловрена в «Лион»

Известный отечественный комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов оценил продажу «Зенитом» хорватского защитника Деяна Ловрена в «Лион». Напомним, контракт хорвата с петербургским клубом истекал летом 2023 года, за трансфер во французскую команду зенитовцы получили деньги.

«Продажа Ловрена - прекрасный выход из ситуации. У него заканчивался контракт, за него получат деньги, иначе бы он ушел свободным агентом», - цитирует Орлова «Матч-ТВ».

Орлов добавил, что на зарплату Ловрена можно брать как минимум трёх игроков.

Напомним, что Ловрен выступал в «Зените» с 2020 года.

А вчера петербургский клуб объявил об обмене игроками с «Коринтиансом» - Санкт-Петербург окончательно покинул Юри Албертом, а в состав лидера РПЛ войдут защитник Роберт Ренан и полузащитник Ду Кейрос.