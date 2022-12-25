Канчельскис: «Спартак» и чемпионство? Заканчивайте, это смешно»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о чемпионской гонке РПЛ.

Напомним, после 17 туров турнирную таблицу возглавляет «Зенит», опережающий второй «Спартак» на шесть очков. В текущем розыгрыше чемпионата России командам осталось провести по 13 встреч.

Канчельскис уверен, что у «Спартака» нет никаких шансов догнать «сине-бело-голубых», которых уже можно называть чемпионами. По мнению эксперта, московской команде не хватает стабильности.

«Спартак» и чемпионство? Заканчивайте, это смешно и невозможно. Максимум для «Спартака» — второе место, и то не факт», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Сейчас в чемпионате России продолжается зимний перерыв. Матчи РПЛ возобновятся в марте следующего года.