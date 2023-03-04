Семак: «Нужно понять, насколько действительно Ренан понял все требовани»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Пари НН».

- По составу пару уточнений. Дуглас Сантос, который неделю назад провел весь кубковый матч, сегодня остается в запасе. Это связано с тактическими соображениями или с состоянием здоровья?

- С состоянием здоровья. К сожалению, он приболел и пропустил вчерашний день. И до этого были определенные проблемы. Поэтому, к сожалению для нас, он на 100% не готов сегодня.

- Что касается Роберто Ренана, он появляется в старте. Примерно две недели как он находится в Петербурге, тогда была его первая тренировка на «Газпром Арене». Насколько, на ваш взгляд, он уже понимает то, что вы от него хотите? Все-таки это чувствительная позиция центрального защитника.

- Сложно сказать, насколько он понимает до конца. Конечно, на тренировках объясняем и показываем, какие у нас требования, как он должен играть. Судя по тренировочным занятиям, есть прогресс. Но нам еще нужно посмотреть и понять, насколько действительно он понял все требования. Нужна только игровая нагрузка, игровой ритм. Посмотрим, нужно смотреть. Естественно, времени, чтобы посмотреть его в товарищеских матчах, у нас не было. Поэтому, естественно, мы должны его внедрять в нашу игру. Будем смотреть на его адаптацию к нашей игре.