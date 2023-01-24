Орлов — о возможном переходе Дзюбы и Глушакова в «Пари НН»: «Не очень хорошо, когда игроки знают больше, чем главный тренер»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы и полузащитника Дениса Глушакова в «Пари НН». Оба футболиста сейчас находятся в статусе свободных агентов.

Напомним, что наставник нижегородской команды Артём Горлов является ровесником 35-летнего Глушакова и всего на один год старше Дзюбы, которому сейчас 34 года. По мнению журналиста, не очень хорошо, когда игроки опытнее тренера.

«Не очень хорошо, когда игроки знают больше, чем главный тренер. С другой стороны — что делать если в команде Пеле или Месси? (смеётся). Дзюба и Глушаков должны играть. А всё остальное зависит от них», — цитирует Орлова Sport24.

Напомним, что в ноябре прошлого года Дзюба расторг соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор», а Глушаков по ходу текущего месяца покинул «Химки».