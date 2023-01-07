Андре Кюри, агент нападающего Юри Алберто, в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал слухи о полноценном переходе футболиста в «Коринтианс» из петербургского «Зенита». Напомним, ранее бразилец выступал за «мушкетёров» на правах аренды.

«Давайте посмотрим, как «Зенит» выполнит все условия сделки. Она ещё не полностью завершена, надо немного подождать», – сообщил представитель игрока.

По информации от «Евро-Футбол.Ру» «Коринтиансом» и «Зенитом» не улажены последние бюрократические разногласия. Каждую из команд не устраивают небольшие детали предстоящего соглашения и условий выплаты.