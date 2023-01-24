Дмитрий Радченко: «Белая карточка ничего в футболе не улучшит»

Бывший зенитовец Дмитрий Радченко прокомментировал появление в футболе «белой карточки» вдобавок к остальным имеющимся - её арбитр может показать тем игрокам на поле, кто отмечается во время матча положительным поведением или хорошими поступками.

Недавно белую карточку впервые продемонстрировал арбитр на матче женских команд в Португалии.

«Может быть, для болельщиков это и будет нечто новое и неожиданное. Однако что касается футбола, то в игре это абсолютно ничего не поменяет и стопроцентно не улучшит. Нужно отталкиваться от того, для чего или для кого играем в футбол», - цитирует Радченко «Чемпионат».