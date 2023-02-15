Бышовец: «Уход Кузяева не ослабит «Зенит»

Советский и российский тренер Анатолий Бышовец порассуждал по поводу возможного ухода Далера Кузяева из «Зенита».

«Главный плюс этого игрока — это его универсальность, да и в полузащите он может сыграть на разных позициях. Но не сказал бы, что игра «Зенита» строится только вокруг него, в Санкт-Петербурге есть другие, куда более важные футболисты. Да и самому Кузяеву равноценная замена найдется. Поэтому его уход из команды серьезной потерей не станет», - цитирует Бышовца Betonmobile.

Ранее появились новости о том, что 30-летний Кузяев не собирается продлевать контракт с петербургским клубом. Его действующее соглашение с лидером РПЛ действует до середины текущего года.