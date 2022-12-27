ЦСКА близок к подписанию Агапова

Защитник «Пари НН» Илья Агапов может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, московский клуб планирует оформить трансфер 21-летнего футболиста в самое ближайшее время. При этом отмечается, что в «Пари НН» может отправиться 20-летний нападающий «армейцев» Владислав Яковлев.

В нынешнем сезоне Агапов провёл в составе нижегородской команды 16 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Ранее молодой футболист выступал за «Спартак-2», «Нефтехимик» и «Рубин». Портал Transfermarkt оценивает защитника в 1 миллион евро.

После 17 туров РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 29 набранных очков.