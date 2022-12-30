Гранат назвал лучших игроков РПЛ в уходящем году

Бывший динамовец и защитник сборной России Владимир Гранат назвал лучших футболистов РПЛ в уходящем году. Ими стали хавбек петербургского «Зенита» Вильмар Барриос и его одноклубник из группы атаки Клаудиньо.

«Они лидеры «Зенита» и по праву стали чемпионами с командой в прошлом сезоне. Думаю, и в следующем году петербуржцы снова станут чемпионами», - цитирует Граната «РБ Спорт».

Экс-футболист уверен, что «Зенит» не упустит своё пятое чемпионство подряд и в следующем году, несмотря на то, что отрыв от ближайшего конкурента (московского «Спартака») ещё не так велик и составляет всего шесть очков.

«Зенит» завершил летне-весеннюю часть РПЛ на первом месте с 42 баллами.