Кечинов уверен, что Малкому в «ПСЖ» будет трудно попадать в основу

Бывший спартаковец Валерий Кечинов порассуждал о перспективах Малкома Филипе в случае возможного перехода игрока из «Зенита» в «ПСЖ». Именно эта тема стала одной из главных в российской спортивной прессе в последние дни.

«Я не считаю, что он там будет часто играть, даже если перейдёт. Там Месси, Мбаппе, Неймар – это подбор игроков, которые гораздо сильнее Малкома. Плюс там ещё игроки других национальных сборных. В «ПСЖ» ему будет сложно заиграть, однако в каком-нибудь крепком середняке он смог бы выступать», - уверен эксперт.

Напомним, Малком – один из лидеров «Зенита» в текущем сезоне, на его счету в текущем сезоне 15 голов и семь ассистов во всех официальных матчах.