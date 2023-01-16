Ярослав Михайлов оценил возможный переход в Азию

Полузащитник «Пари НН» Ярослав Михайлов высказался о потенциальном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Понятно, что в Азии другой футбол, другие сборные. Мне далеко до азиатской Лиги чемпионов и сборной России. А если мы перейдём в азиатскую лигу, сможем ли вернуться? Этого никто не знает», — заявил воспитанник петербургского «Зенита» в интервью «Чемпионату». По его словам, хочется играть с сильными соперниками для проверки собственных возможностей, отметив силу азиатских сборных на прошедшем чемпионате мира в Катаре.

Напомним, что переход российского футбола в Азию был отложен после нескольких заседаний исполкома РФС, который так и не смог определиться с окончательным решением.