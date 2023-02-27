КДК получил рапорт по инциденту с брошенным бананом в адрес Вендела

Контрольно-дисциплинарный комитет будет расследовать инцидент, произошедший матче между «Волгой» и «Зенитом» в Кубке России. Председатель комитета Артур Григорьянц признался, что организация получила рапорт, в котором есть жалоба в том числе и на брошенный с трибун банан в адрес защитника «Зенита» Вендела.

«Есть ряд вопросов, указанных комиссаром матча по дисциплинарным нарушениям – в том числе и по инциденту с бросанием банана на поле», – цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Напомним, Вендел в нынешнем сезоне отметился семью голами и двумя результативными передачами в чемпионате России.