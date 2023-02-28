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Червиченко: Судьи могут остановить «Спартак» в гонке за «Зенитом»

28 Февраля 2023 • 15:20 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 14:00

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от игры «красно-белых» после зимней паузы.

«Спартак» выглядит очень прилично. Команда может и не прорваться на первую строчку таблицы, но нервы «Зениту» точно истреплет. Самое приятное — большое количество россиян в стартовом составе», — приводит слова Червиченко «РБ Спорт».

По мнению эксперта, если «Зенит» будет терять очки, то «Спартак» обязательно этим воспользуется, вопрос лишь в том, не помогут ли судьи споткнуться «красно-белым», такие варианты исключать нельзя.

После зимней паузы «Спартак» провел два матча в рамках 1/4 финала Кубка России против «Локомотива» и одержал две победы с общим счетом 5:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Андрей Червиченко
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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