Червиченко: Судьи могут остановить «Спартак» в гонке за «Зенитом»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от игры «красно-белых» после зимней паузы.

«Спартак» выглядит очень прилично. Команда может и не прорваться на первую строчку таблицы, но нервы «Зениту» точно истреплет. Самое приятное — большое количество россиян в стартовом составе», — приводит слова Червиченко «РБ Спорт».

По мнению эксперта, если «Зенит» будет терять очки, то «Спартак» обязательно этим воспользуется, вопрос лишь в том, не помогут ли судьи споткнуться «красно-белым», такие варианты исключать нельзя.

После зимней паузы «Спартак» провел два матча в рамках 1/4 финала Кубка России против «Локомотива» и одержал две победы с общим счетом 5:2.