Набиуллина предложили «Арсеналу» и «Рубину»

Защитника «Пари НН» Эльмира Набиуллина предложили двум клубам Первой лиги – тульскому «Арсеналу» и казанскому «Рубину». Об этом в своём Telegram-канале сообщает российский журналист Сергей Ильёв. Также игрок был предложен аутсайдеру РПЛ – московскому «Торпедо».

Некогда перспективный 27-летний российский защитник сыграл в текущем сезоне всего лишь 13 матчей во всех турнирах за нижегородцев и не отметился результативными действиями.

«Казанцам, думаю, Эльмир не нужен на весну при здоровом Самошникове. В «Рубине» и так перебор игроков», - отмечает Ильёв.