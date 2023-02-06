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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Набиуллина предложили «Арсеналу» и «Рубину»

06 Февраля 2023 • 00:29 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 16:30

Защитника «Пари НН» Эльмира Набиуллина предложили двум клубам Первой лиги – тульскому «Арсеналу» и казанскому «Рубину». Об этом в своём Telegram-канале сообщает российский журналист Сергей Ильёв. Также игрок был предложен аутсайдеру РПЛ – московскому «Торпедо».

Некогда перспективный 27-летний российский защитник сыграл в текущем сезоне всего лишь 13 матчей во всех турнирах за нижегородцев и не отметился результативными действиями.

«Казанцам, думаю, Эльмир не нужен на весну при здоровом Самошникове. В «Рубине» и так перебор игроков», - отмечает Ильёв.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Рубин Арсенал Тула Эльмир Набиуллин Пари НН
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