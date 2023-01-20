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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Михаил Александров рассказал о первом сборе «Пари НН»

20 Января 2023 • 19:06 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Защитник «Пари НН» Михаил Александров высказался о работе на первом тренировочном сборе.

«Всегда хочется побеждать, но на сборах не столь важен результат, для нас главное сейчас – наладить качество игры. Есть положительные моменты, когда получалось делать то, что отрабатывали на тренировках в развитии атак, прессинг в некоторых моментах проходил, но не всегда всё получалось, есть над чем работать дальше», – заявил футболист, чьи слова приводит пресс-служба клуба.

По мнению Александрова, коллектив будет прибавлять с каждой тренировкой, поскольку к возобновлению сезона необходимо выйти на оптимальную форму. Также защитник рассказал, что самым сложным отрезком сбора были первые дни, когда команда получала наибольшее количество нагрузок.

Напомним, что «Пари НН» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги после 17 туров. Отрыв от зоны вылета составляет семь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Михаил Александров Пари НН
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