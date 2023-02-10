Семак прокомментировал пропущенный гол «Зенита» от армянского клуба

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал пропущенный гол своей команды в сегодняшнем контрольном матче. Напомним, что на сборах в ОАЭ петербургский коллектив встречался сегодня с армянским клубом «Арарат-Армения», игра завершилась со счётом 1:1. Гол в составе лидера РПЛ забил форвард Матео Кассьерра.

«Недоработали на стандартном положении, нужно было действовать иначе. Полагаю, что где‑то неправильно оценили ситуацию. И это связано с заменами — вошедшие в игру ребята, наверное, не до конца поняли, что делать, не до конца правильно сыграли в этой ситуации», - цитирует Семака пресс-служба «сине-бело-голубых».

Напомним, что вчера зенитовцы одержали минимальную победу над другим армянским клубом – «Урарту», единственный гол со штрафного удара забил Алексей Сутормин.