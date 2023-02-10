Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак прокомментировал пропущенный гол «Зенита» от армянского клуба

10 Февраля 2023 • 20:54 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 16:30

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал пропущенный гол своей команды в сегодняшнем контрольном матче. Напомним, что на сборах в ОАЭ петербургский коллектив встречался сегодня с армянским клубом «Арарат-Армения», игра завершилась со счётом 1:1. Гол в составе лидера РПЛ забил форвард Матео Кассьерра.

«Недоработали на стандартном положении, нужно было действовать иначе. Полагаю, что где‑то неправильно оценили ситуацию. И это связано с заменами — вошедшие в игру ребята, наверное, не до конца поняли, что делать, не до конца правильно сыграли в этой ситуации», - цитирует Семака пресс-служба «сине-бело-голубых».

Напомним, что вчера зенитовцы одержали минимальную победу над другим армянским клубом – «Урарту», единственный гол со штрафного удара забил Алексей Сутормин.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Арарат-Армения
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ПАРИ НН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Февраля
21:17 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль: «Если Пруцев не отбегает свои 13 километров, придётся оставлять его после матча бегать ещё»
21:16 · Россия. Премьер-лига
Гранат оценил возможный переезд Кузяева в Европу
21:08 · Россия. Премьер-лига
Караваев – о ничьей «Зенита» на сборах: «Есть над чем подумать»
21:04 · Россия. Премьер-лига
Шавло: «Классен неплохо проявляет себя в «Спартаке»
21:01 · Россия. Премьер-лига
«Химки» усилились ещё одним легионером официально
20:57 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Глушаков станет лидером «Пари НН»
20:54 · Россия. Премьер-лига
Семак прокомментировал пропущенный гол «Зенита» от армянского клуба
20:46 · Россия. Премьер-лига
Кафанов назвал сильную сторону Селихова
20:35 · Россия. Премьер-лига
Барбоза оценил возможность перехода Ренана в «Реал»
20:25 · Россия. Первая лига
Камышев находится на сборах «Родины»
20:25 · Россия. Премьер-лига
«Реалу» интересен полузащитник «Краснодара»
20:22 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин – о Кузяеве: «Если уезжать, то сейчас, потом будет поздно»
20:02 · Россия. Премьер-лига
Кураньи полагает, что Кокорин вернётся в Россию через пару лет
19:57 · Россия. Премьер-лига
Семак пока не выбрал главного капитана в «Зените»
19:47 · Россия. Премьер-лига
Семак прокомментировал информацию о нежелании Кузяева продлевать контракт
Все новости
Рекомендуем