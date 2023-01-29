Погребняк — о возможном переходе Малкома в «ПСЖ»: «Зенит» потеряет от этого трансфера»

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк высказался о возможном переходе вингера петербургской команды Малкома Филипе в «ПСЖ».

Ранее главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак подтвердил информацию об интересе французского гранда к 25-летнему бразильцу.

По мнению Погребняка, уход Малкома станет большой потерей для «Зенита», так как южноамериканец сейчас является главной ударной силой петербургской команды. Сам же футболист, как и «ПСЖ», только выиграют от возможной сделки.

«Если переход всё же состоится, то «Зенит» потеряет от этого трансфера, а «ПСЖ» — приобретёт. Сам Малком знает, как играть с Месси. Для него перейти в «ПСЖ» — как сорвать джекпот», — приводит слова Погребняка «Чемпионат».

Напомним, что Малком перешёл в «Зенит» летом 2019 года из «Барселоны» за 40 миллионов евро. В текущем сезоне бразильский вингер провёл в составе «сине-бело-голубых» 23 матча, забив 15 голов и отдав семь результативных передач.