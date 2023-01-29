Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Погребняк — о возможном переходе Малкома в «ПСЖ»: «Зенит» потеряет от этого трансфера»

29 Января 2023 • 09:57 Комментировать
ПСЖ
...
Реймс
1 1.27 X 6.20 2 10.00
Через 12 ч. 40 мин.

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк высказался о возможном переходе вингера петербургской команды Малкома Филипе в «ПСЖ».

Ранее главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак подтвердил информацию об интересе французского гранда к 25-летнему бразильцу.

По мнению Погребняка, уход Малкома станет большой потерей для «Зенита», так как южноамериканец сейчас является главной ударной силой петербургской команды. Сам же футболист, как и «ПСЖ», только выиграют от возможной сделки.  

«Если переход всё же состоится, то «Зенит» потеряет от этого трансфера, а «ПСЖ» — приобретёт. Сам Малком знает, как играть с Месси. Для него перейти в «ПСЖ» — как сорвать джекпот», — приводит слова Погребняка «Чемпионат».

Напомним, что Малком перешёл в «Зенит» летом 2019 года из «Барселоны» за 40 миллионов евро. В текущем сезоне бразильский вингер провёл в составе «сине-бело-голубых» 23 матча, забив 15 голов и отдав семь результативных передач.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит ПСЖ Павел Погребняк Малком Филипе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ РЕЙМС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Января
09:57 · Россия. Премьер-лига
Погребняк — о возможном переходе Малкома в «ПСЖ»: «Зенит» потеряет от этого трансфера»
09:22 · Россия. Премьер-лига
Нападающий ЦСКА в шаге от перехода в клуб Серии А
09:17 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Уход Малкома не будет глобальной проблемой для «Зенита»
09:10 · Россия. Премьер-лига
Калачёв оценил результат «Ростова» в первой половине сезона
09:06 · Россия. Премьер-лига
Калачёв - о «Зените»: «Сложно выглядеть плохо с такими игроками»
08:52 · Россия. Премьер-лига
Калачёв ответил, может ли «Спартак» претендовать на чемпионство
08:46 · Россия. Премьер-лига
«ПСЖ» запланировал второй раунд переговоров по звезде «Зенита»
08:41 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Торпедо» Кутепов оценил своё состояние
08:38 · Россия. Премьер-лига
Сарвели: «Не думаю, что при Бердыеве мы будем играть в «автобус»
00:36 · Россия. Премьер-лига
Супруга Кейта Бальде назвала Ванду Нару «коровой»
28 Января
21:54 · Россия. Премьер-лига
​Колосков сравнил Захаряна и Сперцяна
21:41 · Россия. Премьер-лига
Погребняк заявил, что Малком — лучший легионер в РПЛ
21:20 · Россия. Премьер-лига
Ивич: «У «Краснодара» прекрасное будущее»
21:12 · Россия. Первая лига
Уткульбаев: «Ребята отметили наше назначение победой»
20:56 · Россия. Премьер-лига
​Малком не уйдёт из «Зенита» в «ПСЖ» - агент
Все новости
Рекомендуем