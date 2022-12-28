Ломбертс: «Хочу ещё один матч, который я смогу сыграть, не чувствуя боли»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Николас Ломбертс выбрал соперника, против которого он хотел бы сыграть ещё раз.

«Хочу ещё один матч, который я смогу сыграть, не чувствуя боли. Чтобы я выложился полностью. И если выбирать такой матч, то это «Зенит» — «Спартак». Чтобы я думал только об игре, а не о колене», — заявил экс-защитник бельгийской сборной в интервью изданию Sport24. Николас также отметил, что спокойно заплатил бы за такое.

Напомним, что Ломбертс имел проблемы со здоровьем по ходу своей карьеры, нередко получая травмы колена. В футболке «Зенита» защитник провёл десять лет, выиграв четыре золота российского чемпионата, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.