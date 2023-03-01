Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дивеев: «У «Зенита» реально отнять титул чемпиона России»

01 Марта 2023 • 17:43 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
1 1.19 X 6.90 2 16.00
04.03 16:30

Защитник «армейцев» Москвы Игорь Дивеев порассуждал о петербургском «Зените», который в этом сезоне может уже в пятый раз подряд стать чемпионом России.

«Не знаю, нормально ли, что они идут на пятое чемпионство в РПЛ кряду, но титул отнять у них вполне реально. Почему они столько лет уже чемпионы - вопрос, но кому его адресовать ― непонятно», - цитирует игрока ЦСКА «Чемпионат».

Дивеев назвал способ, который действенен при игре против питерского гранда:

«Не надо садиться в оборону и бояться. Нельзя зажиматься, надо получать кайф от футбола даже против них», - добавил защитник.

Напомним, «Зенит» пока довольно успешно идёт на первом месте в РПЛ, отрываясь от главного преследователя в лице «Спартака» на шесть баллов. Однако всё могут изменить два поражения питерцев и две победы «красно-белых» кряду.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Игорь Дивеев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ПАРИ НН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Марта
19:01 · Россия. Премьер-лига
Байсултанов: «Комиссия Крыма отобрала 47 дарований, которые будут играть в большой футбольной российской семье»
18:57 · Россия. Премьер-лига
Черевченко назвал страны, из которых получал предложения о работе
18:41 · Россия. Премьер-лига
Дивеев: «Для меня самое важное – успешно продлить контракт с ЦСКА»
18:40 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» отреагировали на информацию о возможном подписании Зе Луиша
18:40 · Россия. Премьер-лига
​Агент Малкома назвал Дзюбу идолом российского футбола
18:29 · Кубок России
Соломатин: Акинфеев — лучший вратарь России, мальчику Сафонову до него ещё работать и работать
18:23 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА отказался от бывшего игрока «Спартака»
18:18 · Россия. Премьер-лига
Рамирес: «Я люблю «Краснодар» и хотел бы остаться»
18:18 · Россия. Премьер-лига
Терюшков против легионеров в российском футболе
18:12 · Россия. Премьер-лига
«Мои мысли связаны только с «Краснодаром» — Сперцян
18:12 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака» Зе Луиш возвращается в РПЛ
18:06 · Россия. Премьер-лига
Ивич: «У «Краснодара» инфраструктура топового европейского клуба»
18:00 · Россия. Премьер-лига
Корниленко — о Рассказове и Зуеве: «Голодные до футбола ребята – они не «сбитые лётчики»
17:44 · Кубок России
Силкин: «Динамо» обязано выиграть у «Крыльев Советов» с разницей в два мяча
17:43 · Россия. Премьер-лига
Дивеев: «У «Зенита» реально отнять титул чемпиона России»
Все новости
Рекомендуем