Дивеев: «У «Зенита» реально отнять титул чемпиона России»

Защитник «армейцев» Москвы Игорь Дивеев порассуждал о петербургском «Зените», который в этом сезоне может уже в пятый раз подряд стать чемпионом России.

«Не знаю, нормально ли, что они идут на пятое чемпионство в РПЛ кряду, но титул отнять у них вполне реально. Почему они столько лет уже чемпионы - вопрос, но кому его адресовать ― непонятно», - цитирует игрока ЦСКА «Чемпионат».

Дивеев назвал способ, который действенен при игре против питерского гранда:

«Не надо садиться в оборону и бояться. Нельзя зажиматься, надо получать кайф от футбола даже против них», - добавил защитник.

Напомним, «Зенит» пока довольно успешно идёт на первом месте в РПЛ, отрываясь от главного преследователя в лице «Спартака» на шесть баллов. Однако всё могут изменить два поражения питерцев и две победы «красно-белых» кряду.