«Кармиотисса» Александра Кержакова потерпела первое поражение

Кипрский клуб «Кармиотисса», который с недавних пор возглавляет российский тренер Александр Кержаков, потерпел первое поражение при новом тренере. Сегодня вечером в рамках чемпионата Кипра он уступил «Доксе» на выезде – 2:3.

Отметим, что при Кержакове «Кармиотисса» сыграла лишь два матча. Второй состоялся неделей ранее и завершился ничьей – 1:1. Соперником выступил «Эносис».

После 25 матчей чемпионата Кипра «Кармиотисса» движется в группе вылета на 10-м месте, набрав 27 очков. Отставание от первой шестёрки велико и составляет 11 баллов.

Следующий матч клуб Кержакова сыграет против не самого слабого соперника – «Омонии», дата встречи – 4 марта.